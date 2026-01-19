 Sicilia, Nino Oddo (Psi): "Unità nel campo largo"
Appello di Oddo al campo largo: “Serve unità per le elezioni del 2027”

Il segretario del Psi all'iniziativa di De Luca a Caltagirone
VERSO LE REGIONALI
CALTAGIRONE (CATANIA) – “Chiedo l’unità delle opposizioni in Sicilia in vista delle prossime elezioni regionali. Non ripetiamo il suicidio politico del 2022. Elaboriamo un programma comune e poi individuiamo un leader credibile che possa interpretarlo”. Lo dice il segretario del Psi in Sicilia Nino Osso, che ha partecipato all’incontro organizzato dal Centro studi Ti Amo Sicilia, di Cateno De Luca, a Caltagirone.

Oddo: “No agli egoismi”

“Senza egoismi e mettendo davanti a tutto l’interesse del popolo siciliano a vedere finalmente una stagione di cambiamento, caratterizzato dalle riforme di cui questa terra ha bisogno e non dalle settimanali inchieste che riguardano pezzi importanti delle istituzioni siciliane”, ha concluso Oddo.

