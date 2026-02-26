 Apre le porte il nuovo McDonald's a Bagheria: 63 nuove assunzioni
Apre un nuovo McDonald’s a Bagheria: 63 nuove assunzioni

E' l'undicesimo punto vendita della provincia
NEL PALERMITANO
di
PALERMO – Apre oggi il nuovo ristorante McDonald’s a Bagheria situato in Via Santa Marina, 49. Undicesimo McDonald’s in provincia di Palermo ha portato a 63 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Bagheria e dall’area limitrofa.

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 249 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Il nuovo McDonald’s sarà aperto da lunedì a giovedì e la domenica dalle ore 7 alle 2, venerdì e sabato h24. La doppia corsia McDrive sarà disponibile da lunedì a giovedì e la domenica dalle ore 7 alle 3, venerdì e sabato h24. Nel locale sarà attivo anche il servizio McDelivery. 

Si parla di:

