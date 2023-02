Aragona sotto choc per la morte di Raimondo, annullato il carnevale

Il sindaco: "Siamo sconvolti"

ARAGONA (AGRIGENTO) – Annullato il carnevale di Aragona, cittadina in provincia di Agrigento, per la morte di un ragazzo di 26 anni avvenuta la notte scorsa in un incidente stradale. L’annuncio è stato dato dal sindaco, Giuseppe Pendolino. “Siamo vicini alla famiglia, siamo tutti sconvolti – dice -. Siamo davanti a una tragedia per tutti noi. Non possiamo fare altro che stringerci attorno al dolore e alla disperazione dei genitori di Raimondo Giglia, un ragazzo perbene, così come i suoi genitori. Il giovane di 26 anni è morto stamane dopo che la sua Fiat Panda si è ribaltata”.

Pendolino si è recato sul luogo dell’incidente stradale in viale Mediterraneo, nella zona industriale di Agrigento-Favara e Aragona. Il ventiseienne che ha perso la vita era impiegato in un’impresa di pulizie. Il padre è un operatore scolastico dell’Elementare di Aragona. “Una famiglia di grandi lavoratori – ha confermato il sindaco Pendolino -, di gente veramente perbene. Siamo sconvolti, siamo sconvolti”.