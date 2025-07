Arianna Meloni a Palermo: la fiaccolata per Borsellino, chi ci sarà

Amata assente per impegni familiari e Galvagno in forse

PALERMO – Arianna Meloni, sorella della Premier Giorgia e capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia sarà a Palermo per la fiaccolata in memoria del magistrato Paolo Borsellino. All’appuntamento numerosi esponenti di partito e un lungo elenco di Comuni siciliani. L’assessore Elvira Amata probabilmente assente per impegni familiari, in forse il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. Appuntamento alle 20 in piazza Vittorio Veneto.

La fiaccolata, Meloni a Palermo

Una presenza simbolica, in un momento in cui il partito è scosso dalle polemiche per le indagini sugli esponenti siciliani, Arianna Meloni, confermano a LiveSicilia fonti romane di FdI, sarà “sicuramente” a Palermo per la fiaccolata in ricordo di Paolo Borsellino, nell’anniversario della strage di via D’Amelio. Meloni è la responsabile del tesseramento del partito, ex moglie di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura.

Presenti anche Sara Kelani, deputato di FdI componente della commissione Affari Costituzionali, Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare Antimafia, Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI e il parlamentare Francesco Filini.

E ancora, confermata la presenza del commissario dei meloniani Luca Sbardella e tutta la deputazione siciliana.

Amata e Galvagno

Elvira Amata, assessore regionale al Turismo di FdI, nei confronti della quale le indagini sono state concluse, dovrebbe essere assente per impegni familiari. In forse il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, sta attendendo la notifica della conclusione delle indagini e da fonti a lui vicine trapela “il rinnovato rispetto per la magistratura, nell’attesa delle imminenti decisioni”.