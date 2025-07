Galvagno e Amata indagati, scrivono ai probiviri di FdI

Il commissario Sbardella: "Mi sembra corretto, apprezziamo la loro scelta"

PALERMO – Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, e la parlamentare regionale, nonché assessore al Turismo, Elvira Amata hanno inviato una lettera ai probiviri di Fratelli d’Italia.

Nella lettera inviata i due, che sono indagati per corruzione e peculato, hanno allegato la documentazione finora in loro possesso relativa all’attività di indagine condotta dalla Procura di Palermo.

Nella missiva, inoltrata anche al coordinatore regionale di FdI, il presidente dell’Ars ha anche specificato che gli atti relativi al procedimento penale saranno ulteriormente integrati non appena saranno nella sua disponibilità.

Sbardella: “Apprezziamo la loro scelta”

“Mi sembra più che corretto l’invio degli atti ai probiviri da parte di Galvagno e Amata – commenta a LiveSicilia Luca Sbardella, il commissario di FdI in Sicilia – apprezziamo molto la loro scelta di sottoporre volontariamente la loro posizione”.

Il commissario parla anche del contatto con il presidente della Regione oggi durante il vertice di maggioranza, non ci sono stati riferimenti alle indagini in corso: “Eravamo tutti in riunione, cortese come al solito Schifani – conclude Sbardella – abbiamo parlato solo della manovra”.