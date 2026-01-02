Fontane luminose sulla torta, al ricevimento nuziale scoppia l’incendio

Lo sposo è rimasto ustionato nel tentatvo di spegnere il rogo. Invitati intossicati

Un incendio si è sviluppato nei giorni scorsi all’interno di un albergo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, durante i festeggiamenti per un matrimonio che vedevano la presenza di oltre duecento invitati. L’episodio si è verificato al termine del ricevimento, quando un effetto scenografico predisposto per il taglio della torta ha generato scintille che hanno dato origine alle fiamme.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, allo scoccare della mezzanotte erano state accese fontane luminose collocate sulla torta nuziale, previste come cornice al tradizionale momento del taglio. Le scintille sprigionate hanno però raggiunto il controsoffitto e i tendaggi della sala, innescando rapidamente un incendio.

Le fiamme si sono propagate rapidamente

La propagazione del fuoco è stata immediata e non avrebbe consentito neppure l’utilizzo degli estintori presenti nella struttura. Nel giro di pochi minuti la hall dell’albergo è stata invasa dalle fiamme, mentre tra i presenti si diffondeva il panico. Il personale della struttura è intervenuto per facilitare l’evacuazione degli invitati, riuscendo a farli uscire all’esterno ed evitando conseguenze più gravi. Contestualmente è stato lanciato l’allarme ai soccorsi.

Nel tentativo iniziale di contenere l’incendio, lo sposo avrebbe cercato di spegnere le fiamme, rimanendo però coinvolto dal rogo. L’uomo ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle mani. Alcuni invitati si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, ma per nessuno si sono registrate conseguenze serie. Solo lievi intossicazioni da fumo e un forte stato di agitazione.

Incendio Ariano Irpino, indagini in corso

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. Sono stati avviati accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incendio e per quantificare i danni riportati dall’albergo. Il pensiero corre all’incendio di Crans-Montana probabilmente innescato da alcune candele scintillanti poste sulle bottiglie di champagne.