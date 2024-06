Armi e droga nascosti a Librino, la scoperta grazie ai cani poliziotto

I controlli in viale Moncada e viale Nitta

CATANIA – Armi e droga nascosti a Librino, nei muri e nel vano ascensore degli edifici popolari di viale Moncada e viale Nitta. A scoprirli sono stati gli agenti di Polizia con l’ausilio dei cani antidroga e anti esplosivo Maui e Yocco, durante un’operazione di controllo del territorio.

Proprio grazie al fiuto dei cani, si apprende da un comunicato della Questura di Catania, gli agenti hanno notato in una parete del vano ascensore di un edificio in viale Moncada un mattone incassato che chiudeva un buco. Nel nascondiglio i poliziotti hanno trovato un fucile e 5 grammi di crack.

In un altro edificio sono stati trovati un fucile sovrapposto con matricola abrasa, una canna da fucile e diverse munizioni calibro 12 e 38, nascosti nel vano ascensore. Tra i cespugli a ridosso del palazzo, gli agenti hanno trovato, sempre grazie al fiuto dei cani, una busta con 900 grammi di marijuana.

I controlli in viale Nitta hanno fatto emergere anche una base logistica in un appartamento posto sotto sequestro giudiziario e usato dai pusher per lo spaccio di droga. Nella base sono stati trovati 1,2 chili di marijuana nascosti in un frigorifero, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. In più sono state trovate parti di scooter rubate e imballate con una pellicola, pronte per essere vendute.