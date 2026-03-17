Armi e rapine, nuovo arresto per il rapper Baby Gang

Il 24enne è stato portato in carcere

LECCO – Porto abusivo di armi e rapina sono le accuse che hanno portato i carabinieri del comando provinciale di Lecco ad arrestare e portare in carcere a Busto Arsizio (Varese) Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, il rapper già al centro di altri procedimenti giudiziari.

In una nota i carabinieri hanno spiegato che da stamani stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare – anche per maltrattamenti – che coinvolgono Baby Gang e altre persone secondo gli investigatori vicine al 24enne di Calolziocorte.