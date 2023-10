Arnas Garibaldi, 250 stabilizzazioni in tre mesi per medici e tecnici

Sono previste procedure di stabilizzazioni per altre 40 unità

1' DI LETTURA

CATANIA – L’Arnas Garibaldi di Catania ha portato avanti procedure di stabilizzazione che si sono concluse negli ultimi tre mesi con circa 250 stabilizzazioni tra comparto e dirigenza di cui: 215 riguardano personale medico e sanitario, cinque personale tecnico e informatico e 30 personale amministrativo.

Lo rende noto la stessa azienda ospedaliera aggiungendo che in corso per il 2023 sono previste altre procedure di stabilizzazione che interesseranno altre 40 unità di personale e per il 2024 si concluderà l’iter alla maturazione dei requisiti del personale precario.

“Sono oltre 250 – afferma il Commissario straordinario Fabrizio De Nicola – i lavoratori dell’Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania che in questi tre mesi hanno siglato il contratto a tempo indeterminato, abbandonando così definitivamente la condizione di precari”.

“Con questa nuova e importante iniezione di risorse umane, dopo la lunga serie di stabilizzazioni avvenute già nei mesi scorsi, – conclude De Nicola – l’Azienda continua speditamente il percorso di potenziamento del proprio organico e di eliminazione delle sacche di precariato presenti in azienda, aggiungendo professionalità e competenze”.