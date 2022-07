Rubò con i complici la cassaforte del Comune: dai domiciliari al carcere

Il 38enne ha violato diverse volte la misura

1' DI LETTURA

I carabinieri della Stazione di Trapani Borgo Annunziata hanno pregiudicato 38enne trapanese.

L’uomo, finito in manette diverse volte nell’ultimo periodo, avrebbe violato in varie occasioni la misura degli arresti domiciliari. Al punto da rendere necessario la sostituzione della stessa con quella della detenzione in carcere.

I precedenti

Il 38enne, oltre ad essere stato arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione, furto in attività commerciale in pieno giorno nella centralissima via Marconi e ricettazione, risulta essere uno dei quattro presunti autori del furto della cassaforte del Comune di Trapani avvenuto nel gennaio del 2018.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.