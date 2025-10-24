 Arrestato con la mazzetta in un'agenda: il funzionario non risponde
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Arrestato con la mazzetta: il funzionario non risponde ai Pm

Ha dichiarato di essere "troppo provato"
l'inchiesta
di
1 min di lettura

PALERMO – Non ha risposto alle domande dei magistrati della Procura di Palermo, Antonio Librizzi, il 62enne funzionario della soprintendenza del mare e dei beni culturali arrestato ieri dalla guardia di finanza con una mazzetta da mille euro in un’agenda, che gli era stata appena consegnata da un imprenditore.

Ha dichiarato, alla presenza dei suoi legali, gli avvocati Roberto Tricoli e Luigi Miceli Tagliavia, di essere troppo provato e ha preferito restare in silenzio. Domani dovrà essere fissata l’udienza di convalida dell’arresto in flagranza per tentata concussione.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI