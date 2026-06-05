Operazione della polizia

AVOLA (SIRACUSA) – Un’operazione della polizia all’alba di oggi, venerdì 5 giugno, ha portato allo smantellamento di un gruppo criminale giovanile attivo ad Avola, nel Siracusano. Eseguite misure cautelari nei confronti di diversi giovani di età compresa tra i 19 e i 24 anni.

Avola, le accuse alla banda di giovani

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di ricettazione, introduzione di materiale illecito in carcere, detenzione e porto illegale di armi (comprese alcune da guerra), lesioni personali aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Siracusa e dal Commissariato di Avola sotto il coordinamento della Procura aretusea, ha fatto emergere un quadro caratterizzato da episodi di violenza e intimidazione.

Il controllo dello spaccio

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe utilizzato anche la minaccia delle armi per consolidare il proprio controllo sulle attività di spaccio nel territorio avolese e affermare la propria supremazia criminale.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI SIRACUSA E PROVINCIA