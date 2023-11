Ars, a Giovanna Di Benedetto il premio Camillo Pantaleone 2023

Alla Digos il riconoscimento per la categoria "istituzioni"

La giornalista Giovanna Di Benedetto, media officer e portavoce di Save The Children, per la categoria "cronisti" e l'Ufficio Digos di Palermo per la categoria "istituzioni" sono i vincitori del premio 'Camillo Pantaleone' 2023. Un premio speciale alla carriera al fotoreporter Mike Palazzotto. I riconoscimenti sono stati assegnati all'unanimità dal Consiglio del Sindacato Stampa parlamentare siciliana che ha intitolato il premio, giunto alla II edizione, a Camillo Pantaleone, indimenticabile responsabile dell'ufficio stampa dell'Assemblea regionale.

I premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia che si terrà a Palazzo dei Normanni mercoledì 29 novembre alle ore 11, alla presenza del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, del segretario generale dell’Ars Fabrizio Scimè, del questore di Palermo Vito Calvino, di una delegazione della Digos e dei rappresentanti del Sindacato Stampa parlamentare siciliana. Per i giornalisti non iscritti alla Stampa parlamentare siciliana l’accesso a Palazzo dei Normanni avverrà dall’ingresso principale, in piazza del Parlamento, previo rilascio dei badge.