Ars, Catanzaro (Pd) nominato nel comitato nazionale mozione Bonaccini

Presentato il Comitato oggi a Bologna

1' DI LETTURA

Michele Catanzaro capogruppo del PD all’Assemblea regionale Siciliana, è uno dei 12 componenti del Comitato della mozione Stefano Bonaccini al congresso nazionale del Partito Democratico.

Bonaccini ha presentato il Comitato, composto da sei donne e da sei uomini, questa mattina a Bologna. Insieme con il capogruppo all’Ars Michele Catanzaro ci sono il sindaco di Prato, Matteo Biffoni; di Andria, Giovanna Bruno; Nicola Irto, senatore Pd; Simona Meloni, capogruppo Pd nel consiglio regionale umbro; Piastra, sindaco di Settimo Torinese; Giacomo Possamai, capogruppo Pd nel consiglio regionale veneto e candidato sindaco di Vicenza; Luca Rizzo Nervo, assessore del Comune di Bologna; Rachele Scarpa, deputata; Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano; Valeria Valente, senatrice; Tobia Zevi, assessore del Comune di Roma.

“Il Partito Democratico – dice Catanzaro – è composto da dirigenti e amministratori di grande valore, che mettono in campo il loro impegno e la loro competenza per conquistare il consenso dei cittadini. Il riconoscimento dell’amico Stefano è anche il frutto del lavoro costante fatto dai colleghi deputati all’Ars, dai dirigenti provinciali e comunali e dalla comunità del PD che vogliono cogliere questa sfida per costruire un grande Partito Democratico, che sia inclusivo e non esclusivo, che parli un linguaggio di rigenerazione e che apra alle nuove idee”.