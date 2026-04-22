Ars, Chinnici (Pd) nuova presidente commissione di Vigilanza Biblioteca

"Custodisce un patrimonio documentale di inestimabile valore, ed è nostro dovere tutelarlo e conservarlo con rigore"

PALERMO – Si è insediata all’Assemblea Regionale Siciliana l’onorevole Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico, in qualità di presidente della commissione di Vigilanza sulla Biblioteca e l’Archivio Storico dell’Ars.

“Intendo lavorare affinché queste sale diventino un luogo di dibattito vivo”

“La Biblioteca dell’Ars custodisce un patrimonio documentale di inestimabile valore, specchio della nostra autonomia e della storia del Parlamento più antico d’Europa – ha dichiarato l’esponente Dem – ed è nostro dovere tutelarlo e conservarlo con rigore, ma ho intenzione di spingere la Commissione oltre il perimetro della mera vigilanza amministrativa. Intendo lavorare affinché queste sale diventino un luogo di dibattito vivo, di diffusione del pensiero politico”.

“Vogliamo fare della Biblioteca – ha annunciato Valentina Chinnici – un ponte tra il Palazzo e la società civile. La cultura politica non è un esercizio astratto, ma lo strumento per costruire una Sicilia più consapevole e più giusta”.