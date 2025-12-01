Ars, Cirillo: “La Dc voterà contro la mozione di sfiducia a Schifani”

I centristi scelgono "la strada della responsabilità istituzionale"

PALERMO – “La Democrazia cristiana è leale nei confronti degli elettori che l’hanno scelta e nei confronti del presidente Schifani. Per questo voterà contro la mozione di sfiducia, scegliendo la strada della responsabilità istituzionale”. Lo annuncia Stefano Cirillo, segretario regionale della Democrazia cristiana.

“La Dc – prosegue – voterà contro chi vuole fermare i termovalorizzatori, strumenti indispensabili per superare l’emergenza rifiuti e garantire una gestione moderna ed efficiente, nel rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini. Voterà contro chi intende bloccare le grandi infrastrutture, a cominciare dal ponte sullo Stretto e si opporrà a chi fa della politica una continua mistificazione. Con senso delle istituzioni, ribadiremo la nostra fiducia a Schifani, affinché possa proseguire il lavoro avviato per far crescere pienamente il PIL della Sicilia e migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

“La Democrazia cristiana continuerà a battersi per un’autonomia più forte e più utile ai siciliani, perché una Sicilia più autonoma è una Sicilia più libera di costruire il proprio futuro”, conclude Cirillo