Ancora clima teso nel centrodestra: maggioranza in difficoltà all’Ars

La bocciatura in aula di un articolo del ddl sulle politiche abitative

PALERMO – La crisi del centrodestra in Sicilia è approdata all’Assemblea regionale siciliana dopo il voto di secondo livello nelle ex Province. Nel pomeriggio di martedì 6 maggio è stato bocciato il primo articolo di un disegno di legge in materia di politiche abitative con 31 voti contrari e 12 favorevoli, con una maggioranza che appare divisa.

Secondo quanto riportato da Livesicilia il clima nella coalizione è pesante e diversi deputati di maggioranza lo confermano. Sono in discussione le pressioni di alcuni partiti della coalizione per un rimpasto di governo, in particolare dall’Mpa che mira ad avere un secondo assessore in giunta, avendo lo stesso numero di parlamentari della Dc che già ne esprime due.

In questo contesto, si prevede un percorso complesso per la “manovrina” da 50 milioni di euro, ora all’esame delle commissioni dell’Ars e la cui approvazione in aula è attesa per la fine del mese.