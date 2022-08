Ars convocata ma Musumeci è a Catania, verso un nuovo scontro

Una seduta surreale del Parlamento regionale, assente il governatore dimissionario

PALERMO – Attesa per la seduta dell’Assemblea regionale siciliana, dove si attendeva l’arrivo del governatore dimissionario Nello Musumeci. Il presidente della Regione, che ieri con un video su Facebook ha annunciato l’intenzione di fare un passo indietro anticipato per favorire l’election day in Sicilia, si trova oggi a Catania, parteciperà alla posa della prima pietra per la costruzione della nuova cittadella giudiziaria.

A fissare la seduta dell’Ars per questa mattina, alle 11, era stato il presidente di Sala d’Ercole, Gianfranco Miccichè. La decisione era stata annunciata al termine della seduta sulle variazioni di bilancio, quando le dimissioni di Musumeci erano soltanto una ipotesi: “Ho parlato con alcuni componenti del governo – aveva detto Miccichè -, ho deciso di convocare l’aula per venerdì per eventuali comunicazioni del presidente della Regione”.

Quelle comunicazioni, evidentemente, non arriveranno ed è possibile che oggi in Aula vada in scena un dibattito con il protagonista assente. La decisione del governatore, che ancora una volta lancia un guanto di sfida al Parlamento, potrebbe riaccendere lo scontro con l’Aula e, in particolare, con la coalizione che dovrebbe trovare la quadra sul futuro.

Nel centrodestra, intanto, sono partite le grandi manovre. Poco dopo le dimissioni di Musumeci, che comunque lascia intendere di volere restare in campo per la successione a se stesso dicendosi “disponibile” a guidare la coalizione alle Regionali, Silvio Berlusconi ha accelerato chiamando Stefania Prestigiacomo e chiedendole di accettare la candidatura a Palazzo d’Orleans. Anche la Lega, con Nino Minardo, si è detta “pronta a governare”, mentre dal commissario della Dc Totò Cuffaro è arrivato l’invito a trovare un nome unitario per tutta la coalizione.

S.C.