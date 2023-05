Ars, dalla presidenza mezzo milione per presepi e carnevali

Sono 218 i contributi assegnati. Ecco a chi

3' DI LETTURA

PALERMO – Sono 218 i finanziamenti concessi dalla presidenza dell’Ars ad associazioni e comuni nel periodo che va dall’inizio della legislatura alla fine di febbraio. Un totale di circa mezzo milione di altri contributi attraverso cui l’Assemblea regionale siciliana agevola la realizzazioni di iniziative culturali, turistiche e sociali in tutta l’Isola.

Ogni periodo ha il suo tema. E così se la prima parte dell’elenco racconta le spese per le iniziative natalizie e la realizzazione dei presepi viventi, a partire da gennaio i protagonisti sono i carnevali. Tra una cosa e l’altra, poi, ogni tanto c’è una festa religiosa o un torneo sportiva da finanziare.

I contributi più grossi

I contributi più rilevanti sono sei da 10mila euro ciascuno. Quello dato al Comune di Piazza Armerina per il Natale 2022, quello stanziato per l’Avis comunale di Ragusa per l’iniziativa “La Scuola e l’Avis insieme per la crescita umana e sociale dei giovani”. E ancora quello per il carnevale 2023 ad Adrano, le risorse per la 60esima edizione del Carnevale storico di Avola, l’iniziativa “Fabio Greco … un poeta Musicale” in programma a Palermo dal 29 aprile al 27 maggio 2023 organizzata dall’associazione culturale Zeronoveuno. Diecimila euro sono infine stanziati per la celebrazione da parte dell’Associazione European Culture University della “Giornata Mondiale dell’Autismo ‘La Fiaccolata per non dimenticare’.

Passando in rassegna le altre spese, poi 2mila euro vanno alla parrocchia San Nicola di Trecastagni (Ct) per festeggiare il santo patrono della cittadina, 7mila al Comune di Palermo per l’iniziativa “Dalla Rosa nasce il giglio”, 5mila euro per il “Vittoria Peace Film Fest” organizzato dall’associazione Cineclub D’Essai della città in provincia di Ragusa.

Natale

Il Natale è stato finanziato diversamente in decine di posti ad Adrano, che così ha incassato altri 5mila euro, e ancora a San Cono (3mila euro) a Ventimiglia di Sicilia (5mila euro) a Serradifalco in provincia di Caltanissetta (4mila euro) e a Grammichele nella provincia etnea (7mila euro).

E ancora: a Graniti in provincia di Messina(1500 euro), a Roccamena (2mila euro) e a Sciacca (2mila euro all’associazione Mousike) . Tra un presepe e un concerto, 2mila euro sono andati alla manifestazione “Corri-salta-lancia 40 anni di attività agonistica” organizzata dall’Asd polisportiva atletica di Bagheria.

Sant’Agata

Per le prime sette pagine dell’elenco il natale è protagonista. Poi arriva sant’Agata. Mille e 500 euro anno all’Associazione Buongiorno Sicilia di Tremestieri etneo per l’iniziativa “Agata. La santa fanciulla” e altri 2mial vanno all’Associazione “Centro attività culturali del mediterraneo cenacum” per la “mostra in onore di sant’Agata”. Altre 2mila e 500 vanno poi all’associazione artistico-culturale delfare per l’iniziativa “Ardore e Devozione. I tre giorni di Agata”.

Carnevali

Cominciano quindi i carnevali a Biancavilla (5mila euro), a Misterbianco (5mila euro), a Mirabella Imbaccari (2500 euro) e in numerosi comuni come Corleone, Solarino, Santa Flavia, Partinico, Baucina, Ragalna, Barcellona Pozzo di Gotto, Marianopoli e Casteldaccia.

A Belmonte Mezzagno è stata finanziata con 5mila euro l’iniziativa “12 anni schiavo”, il Comune di Burgio ha riscosso 4mila euro per la settimana santa mentre per l’iniziativa “Voci e suoni della Passione” a Grotte sono stati stanziati 3,5 mila euro.

Dal 27 febbraio non sarebbe stato concesso poi nessun altro finanziamento. L’anno ancora è lungo.