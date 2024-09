Ars, dopo Intravaia anche De Leo aderisce a Forza Italia

Il partito tocca, così, 14 componenti ed il è più numeroso all'Assemblea regionale

PALERMO – Non solo Marco Intravaia, anche il deputato regionale Alessandro De Leo ha aderito a Forza Italia. Il gruppo parlamentare azzurro sale così a 14, confermandosi primo partito in Assemblea regionale siciliana.

De Leo era stato eletto nel collegio di Messina con 3700 voti di preferenza nelle file di Sud chiama Nord di Cateno De Luca, ed è componente delle commissioni parlamentari Attività Produttive e Politiche dell’Ue. Intravaia invece è stato eletto a Palermo con 9681 preferenze ed è componente delle Commissioni Affari Istituzionali e Bilancio.

Caruso: “Confermata la bontà del lavoro”

“Queste nuove adesioni confermano ancora una volta la bontà del lavoro che a livello nazionale con il segretario Antonio Tajani e a livello regionale grazie anche alla qualità dell’azione amministrativa del governo Schifani, ha fatto del nostro partito la forza aggregatrice dei moderati e liberali e di tutti coloro che, soprattutto nelle Istituzioni, vogliono portare avanti un’azione di buongoverno”, dichiara Marcello Caurso, coordinatore regionale di Forza Italia.

“Forza Italia in Sicilia si rafforza e radica quindi sempre di più, confermandosi elemento centrale della coalizione di centrodestra e motore del percorso di ripresa e sviluppo avviato dal Governo regionale”.

Pellegrino: “Benvenuti ai nuovi colleghi”

“A nome di tutto il gruppo parlamentare – afferma il presidente del gruppo di Fi all’Ars Stefano Pellegrino – desidero dare il benvenuto a questi due nuovi colleghi, il cui lavoro competente e appassionato in aula e nelle diverse commissioni arricchirà il contributo che Forza Italia darà ai lavori parlamentari, all’iniziativa legislativa, al supporto all’azione del governo Schifani”.

De Leo: “Scelta in linea con le mie idee”

“Dopo un periodo di riflessione e valutazione ho deciso di fare una scelta in linea con i miei valori e le mie idee”, dichiara De Leo.

“Una scelta che mi pone di fronte ad un nuovo percorso, che affronto con determinazione e forti motivazioni, con l’adrenalina per rafforzare il rapporto con la gente ed i territori, in particolare nella città di Messina e in provincia dove c’è sempre più bisogno di nuovi riferimenti politici per affrontare le sfide del futuro. Il mio ingresso in FI insieme al collega Intravaia e con il recente subentro del collega Tomarchio di Catania, conferma che c’è spazio per i giovani e che le nuove generazioni possono essere protagoniste, tenendo sempre conto delle prestigiose esperienze presenti nel partito”.

Intravaia: “Come tornare a casa”

“Aderire a Forza Italia è come tornare a casa, una casa che rappresenta il sistema di valori con cui sono cresciuto e mi sono formato”, dichiara Marco Intravaia.

“Forza Italia è sempre stata una grande forza moderata, liberale e garantista, fortemente radicata nei territori e saldamente ancorata ai valori della nostra Europa. In Sicilia, grazie al lavoro del presidente Schifani, il partito è in grande crescita ed infatti alle ultime elezioni europee è stato premiato, risultando il più votato”.

Dai due neo componenti del gruppo all’Ars viene infine “un ringraziamento al segretario nazionale, il ministro Antonio Tajani, così come al coordinatore regionale Marcello Caruso e al presidente Schifani per averci dato l’opportunità di continuare al loro fianco il nostro percorso politico e parlamentare.”