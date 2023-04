Ars, in commissione Bilancio l’esame del ddl “collegato”

Un centinaio gli emendamenti al testo

1' DI LETTURA

La commissione Bilancio dell’Ars stamani ha cominciato l’esame del ddl collegato “disposizioni finanziarie varie”. Sono stati discussi alcuni dei sei articoli del testo base, tra questi quello che prevede le anticipazioni al Consorzio autostradale siciliane, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei carburanti e dei materiali da costruzione, in relazione alle opere di investimento in corso.

Nel ddl anche il finanziamento di 150mila euro per il restauro del presepe del settecento della Diocesi di Acireale. Trattato anche il punto relativo alla Resais, un milione e 400mila euro per potere accedere alle agevolazioni fiscali in un contenzioso con Agenzia delle entrate.

Un centinaio sono gli emendamenti al testo, alcuni anche di natura ordinamentale, altri che richiedono una specifica copertura finanziaria.

Per questo motivo la commissione Bilancio si è aggiornata per capire a quali emendamenti potere dare corso. I lavori sono stati aggiornati alla prossima settimana.