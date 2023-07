Ars, intesa sul maxi emendamento: a cosa serviranno i fondi

Via libera dalla commissione Bilancio. I territori che ne beneficeranno. Lo scoglio dell'Ars.

PALERMO – Raggiunta l’intesa all’Ars sul maxi emendamento al Collegato bis che mette d’accordo maggioranza e opposizione, o almeno gran parte dei due schieramenti. Il testo di una ventina di articoli, dopo il via libera della commissione Bilancio, dovrà superare ora lo scoglio di Sala d’Ercole. Tra i fondi che potrebbero essere sbloccati ci sono una ventina di contributi straordinari per interventi di manutenzione, riqualificazione e completamento di opere ed infrastrutture pubbliche: quattro milioni e mezzo di euro per l’esercizio 2023 e un milione per quello successivo.

Tutti gli interventi da finanziare

A beneficiarne ci sono diversi Comuni che coincidono, spesso e volentieri, con i territori di origine e collegi elettorali dei deputati regionali: una circostanza rigorosamente bipartisan. Scorrendo le cifre ci si trovano 100mila euro per la riqualificazione del campo sportivo ‘Giuseppe Calanna’ di Calatabiano, in provincia di Catania, mentre 300mila euro entreranno complessivamente nelle casse dei Comuni di Noto, Pachino e Rosolini (quest’ultima patria del deputato azzurro Riccardo Gennuso), per interventi di manutenzione straordinaria della rete di illuminazione pubblica. Al Comune messinese di Caprileone, amministrato dalla deputata forzista Bernadette Grasso, andranno 120mila euro per interventi di rigenerazione urbana dell’area centrale.

Strade, chiese e abbattimento di barriere architettoniche

Il maxi emendamento prevede poi per il Comune di Milena (Caltanissetta) 120mila euro per il rifacimento di tre strade: via Grotte, via Luigi Sturzo e corso dei Mille. E ancora, scorrendo la lista dei beneficiari, c’è anche il Comune di Monreale, città del meloniano Marco Intravaia), per interventi di manutenzione straordinaria “sugli assi viari in condizioni di dissesto”: all’ombra del Duomo arriveranno 300mila euro. A Ribera, patria del capogruppo Dc Carmelo Pace, pioveranno centomila euro destinati al Conservatorio Issm ‘Arturo Toscanini’: serviranno per la realizzazione di un auditorium con aule.

Per il Comune di Montevago, amministrato dalla deputata regionale di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo, ci sono 50mila euro per la ristrutturazione della casa di riposo ‘La grande Quercia’. Altri 120mila euro sono in arrivo per l’Ente Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, per “interventi di rimozione delle barriere fisiche, cognitive ed architettoniche, attraverso il supporto di dispositivi per non vedenti, ipovedenti e soggetti con ridotte capacità uditive”. A Pantelleria sono destinati 100mila euro per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche delle ‘discese’ al mare.

Lavori di restauro e caserme

Al Comune di Borgetto (Palermo) andranno 500mila euro per la rigenerazione e riqualificazione urbana, sociale, culturale, e il decoro urbano, delle aree adiacenti largo Migliore, e della Chiesa Madre. Floridia, città di origine del deputato dem Tiziano Spada, otterrà 130mila euro per interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della Tenenza dei carabinieri. Seguono 120mila euro per interventi di riqualificazione ed adeguamento della stazione dei carabinieri di Cassero (Siracusa) e 250mila euro per consentire al Comune di Vittoria il completamento ed il restauro di Palazzo Iacono. Stessa cifra per il Comune di Trapani (patria del dem Dario Safina), per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei pozzi di Bresciana.

Al Comune di Leonforte, per la sistemazione e l’adeguamento dei locali comunali da adibire a sede del Commissariato di pubblica sicurezza, andranno 250mila euro. Fondi anche per il Comune di Misterbianco, in provincia di Catania: 400mila euro per gli interventi di messa in sicurezza e restauro della Chiesa San Nicolò. Il maxi emendamento prevede inoltre un finanziamento di un milione di euro (per l’esercizio 2013 e un contributo analogo per quello del 2024) per i Comuni promotori di Gruppo di Azione Locale (PSR 2007-2013).

E ancora. Al Comune di Siracusa dovrebbe andare un contributo di 100.000 euro per la realizzazione di un parco giochi inclusivo, al Comune di Mineo (Catania) 50mila euro per interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria danneggiata dal maltempo di febbraio. Al Comune palermitano di Trabia andranno 50mila euro per il completamento e l’acquisto degli arredi della biblioteca comunale ‘Ignazio Buttitta’. Ce n’è anche per il Comune di Termini Imerese, città del pentastellato Luigi Sunseri: arriverà un contributo di 50mila euro per la ristrutturazione dell’impianto sportivo comunale di contrada Barratina. Stessa cifra per l’associazione sportiva dilettantistica Palermo Calcio popolare.

Contributi per la promozione turistica

Un altro capitolo del maxi-emendamento riguarda i contributi straordinari per interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale per una somma di un milione e 800mila euro. Tra i finanziamenti previsti ci sono 90mila euro per per interventi di promozione turistica al Comune di Acireale (feudo dell’azzurro Nicola D’Agostino) ed al Comune di Acicatena per l’importo di 30mila euro. Centomila euro arriveranno a Modica, in provincia di Ragusa, per la realizzazione di attività culturali, di promozione turistica e delle eccellenze del territorio messe in atto dalla Fondazione Teatro Garibaldi: Modica è città d’origine del cuffariano Ignazio Abbate.

Al Comune di Militello Val di Catania (amministrato dal deputato dem Giovanni Burtone) andrà un contributo di 100.000 euro per la realizzazione di un progetto sperimentale teso a contrastare il disturbo dello spettro autistico dei soggetti fragili e migliorare la loro qualità della vita e delle loro famiglie. Per l’organizzazione, la promozione e la realizzazione del programma artistico ‘Il Mito’, per la Fondazione ‘Teatro Valle dei Templi’ si prevede un importo di 50mila euro: serviranno allo svolgimento del Palio dei Normanni. Piazza Armerina (Enna) dovrebbe ottenere invece 300mila euro per i festeggiamenti in onore della patrona Maria SS.delle Vittorie.

Eventi culturali e consorzi

A Palermo la rassegna cinematografica ‘Cinema City’, dell’associazione culturale ‘Wilder’, potrà contare su 30mila euro. Previsti, inoltre, 50mila euro per l’organizzazione di eventi culturali legati alle celebrazioni del centenario della fondazione del Comune di Torregrotta (Messina). Stessa cifra per per la realizzazione di iniziative culturali, artistiche e musicali legate alla memoria di Norman Zarcone, all’associazione ‘Norman Zarcone Rock Orchestra’ (“Ennezeta”) e per l’acquisto di un ecografo multifunzionale e la realizzazione di un corso di formazione al primo soccorso, alla Casa della salute ‘Danilo Dolci’ Onlus di Santa Margherita di Belice.

Musei, musica folk siciliana e fondazioni

Trentamila euro per l’acquisto di un automezzo per il trasporto di pazienti oncologici, all’associazione ‘Solide Ali’ Onlus di Cammarata (Agrigento) e 100mila per la realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, al Consorzio ‘Arancia di Ribera Dop’.

Cinquantamila euro sono stati ripartiti al Centro studi ‘Paolo e Rita Borsellino’ di Palermo e 250mila per la Fondazione ‘Gal Hassin – Centro internazionale per scienze astronomiche di Isnello’.

Una somma di 130mila euro è prevista per il Comune di Misterbianco, per la realizzazione dell’evento “Didacta 2023′. Al Comune di Palermo andranno 150mila euro per ‘Dominate The Water’. La lista si arricchisce con i 70mila euro destinati al Comune di Licata per un evento di canzone folk siciliana. L’elenco si chude con 100mila euro destinati al Museo regionale interdisciplinare di Messina.