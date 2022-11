Ars, maggioranza alla prova dell’aula dopo le tensioni: il voto DIRETTA

Tutti gli aggiornamenti.

1' DI LETTURA

PALERMO – La maggioranza di Renato Schifani alla prova del voto in aula. La squadra di governo si trasferisce da Palazzo d’Orleans a Palazzo dei Normanni per la seduta d’aula che li vedrà giurare ma anche votare il nuovo ufficio di Presidenza. Un voto molto atteso dopo le tensioni che hanno attraversato nei giorni scorsi i due partiti maggiori del centrodestra: Forza Italia e Fratelli d’Italia.

La maggioranza dovrebbe convergere sull’azzurra Luisa Lantieri, franchi tiratori permettendo. Realisticamente le spaccature peseranno non poco, e allora ben venga il sostegno di qualcuno delle opposizioni (deluchiani in primis). La notte porta consiglio e alla fine il deputato Riccardo Gennuso, rimasto in bilico tra i due gruppi di Forza Italia fino a tarda sera, decide di aderire a quello che fa capo al presidente Schifani (che adesso conta 9 deputati, 4 invece i deputati della compagine di Miccichè).

Il Pd, che ha appena eletto capogruppo il saccense Michele Catanzaro, ha fatto trapelare che sta lavorando a un accordo con i pentastellati per votare Nuccio Di Paola vice presidente e Nello Di Pasquale questore. Vedremo come andrà a finire.

Diretta:

ore 11:35 si apre la seduta

ore 12:00 la giunta giura. La seduta è sospesa: riprenderà alle 15:00 per il voto dell’Ufficio di presidenza.