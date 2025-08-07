Ars, manovra ter: approvata la norma sulle liste d’attesa DIRETTA VIDEO

Voto segreto, decade l'acquisto di via Cordova

PALERMO – Manovra ter al rush finale. Dopo gli articoli approvati ieri e quelli bocciati, la manovra torna in Aula.

Polemiche nella maggioranza per i franchi tiratori, che hanno affossato la norma sull’editoria e quella sui laghetti aziendali “per colpire Sammartino”.

Occhi puntati sui 35 milioni per i Comuni e sui fondi da destinare alla copertura di alcuni debiti.

Incontro in via Magliocco tra Schifani, Michele Catanzaro, capogruppo del Pd, Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia e Antonello Cracolici, presidente della commissione Antimafia del pd.

Voto segreto, decade l’acquisto dell’immobile di via Cordova

Articolo tre, l’acquisto dell’immobile di via Cordova. Approvato, col voto segreto, un emendamento soppressivo dell’opposizione. L’articolo è decaduto.

Renato Schifani: “Rispondo a Cateno De Luca, il nostro ufficio tecnico ha valutato l’immobile 13,7 milioni di euro. L’intero capitale si recupererebbe in 6 anni e mezzo. Noi abbiamo l’obbligo di garantire l’ospitalità al Cga e alla Corte de Conti. Anche io ci sono rimasto male, mi sarei aspettato una interlocuzione tra il Fondo pensioni e questo governo, per cui raccolgo la sua osservazione per verificare la dinamica dei fatti”.

Catendo De Luca (ScN): “Non vorrei che il voto di quest’articolo si trasformi in un rating per l’assessore Alessandro Dagnino. Io sono per votarlo questo articolo”.

Giorgio Assenza (FdI): “Chiedo all’opposizione di non chiedere il voto segreto su quest’operazione. Non fare acquistare alla Regione questo immobile, significa fare un favore alla cordata privata, rispetto a un prezzo di circa 600 euro al metro quadrato”.

Nuccio Di Paola: “Chiederò il voto segreto, perché è l’ora di dire basta. Gli stessi che hanno svenduto gli immobili della Regione sono al governo e vi dovete vergognare!”.

Ismaele La Vardera: “Su questa vicenda il parlamento deve metterci la faccia. Non me la sento di votare col voto segreto”.

Articolo tre, l’acquisizione dell’immobile di via Cordova per 13,5 milioni di euro, di proprietà del Fondo pensioni. Il Pd dovrebbe chiedere il voto segreto, secondo quanto ha fatto sapere l’agenzia Ansa.

L’assessore Alessandro Dagnino ha sottolineato l’importanza dell’acquisizione per le casse della Regione e per trovare una sede definitiva per la Corte dei Conti.

Fondo per le disabilità e liste d’attesa

L’articolo 12, ‘Liste di attesa del Servizio sanitario regionale e rapporti con le strutture accreditate’ è stato approvato con un emendamento di riscrittura del governo.

Ismaele La Vardera ha ricordato che non è stato ancora nominato il manager all’Asp di Palermo: “Quando avete intenzione di restituire, alla più grande azienda sanitaria siciliana, una guida. Chiedo a Schifani un impegno sui tempi”.

Intervengono gli esponenti dell’opposizione che chiedono di istituire un fondo per le disabilità per il prossimo triennio e di intervenire per gli Asacom.

In corso di stanziamento i fondi per gli Asacom, 10 milioni di euro. Nicola D’Agostino di Forza Italia chiede l’incremento dei fondi.

Ars, Asacom ed extracosti, l’appello dei sindaci

Il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, consigliere metropolitano di Catania, e il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, consigliere nazionale ANCI, all’indomani dell’approvazione da parte dell’Ars della norma che stanzia ben 45 milioni per gli extracosti dei rifiuti in favore dei Comuni siciliani, esprimono soddisfazione e ringraziano il Governo Schifani e l’Aula.

“Il presidente Renato Schifani e i deputati regionali hanno recepito il grido d’aiuto dei sindaci, una richiesta che avevamo presentato assieme ai sindaci della Città metropolitana di Catania e a nome di tutti gli Amministratori dei Comuni siciliani. È importante, – sottolineano Barbagallo e Corsaro -, che Governo e Ars dimostrino di saper stare accanto ai sindaci di fronte alle grandi emergenze che impattano sul portafoglio delle famiglie”.

“Confidiamo vivamente adesso, – aggiungono -, che l’Aula, nelle prossime ore, dimostri la medesima sensibilità sulla questione dell’assistenza scolastica degli alunni più fragili, aiutando i Bilanci comunali a sostenere i costi del servizio Asacom. Questo ci consentirà di garantire il servizio a tutte le famiglie che ne hanno diritto”, concludono Barbagallo e Corsaro.

