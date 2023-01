Ars, Mpa: “Soddisfazione per nostre proposte in manovra”

"Piena collaborazione tra forze politiche parlamentari e Governo regionale"

1' DI LETTURA

“Grande soddisfazione per aver offerto un contributo alla manovra che andasse nella direzione del sostegno economico alle categorie più deboli e pertanto maggiormente esposte agli effetti della grave crisi economica in atto nel nostro Paese ed al contempo non snaturasse, con interventi disomogenei e diversificati, la finalità dello strumento che nei prossimi giorni ci accingiamo ad approvare in Aula: concorrere allo sviluppo economico della nostra regione”. Lo affermano i parlamentari del Gruppo Popolari e Autonomisti, Roberto Di Mauro, Giuseppe Carta, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Castiglione dopo che la Commissione Bilancio dell’Ars, ha concluso l’esame degli emendamenti alla manovra finanziaria regionale.

“Il Governo regionale – proseguono i deputati – ha dimostrato sensibilità rispetto alle misure proposte dal Gruppo Popolari e Autonomisti, in questa fase dell’iter di approvazione della manovra, auspicando una dialettica altrettanto costruttiva per il prosieguo dei lavori. Quanto emerge in queste fasi della prima sessione di bilancio rispecchia il clima di distensione e di piena collaborazione tra le forze politiche parlamentari ed il Governo regionale, che ha già segnato l’esordio di questa XVIII legislatura dell’Assemblea regionale siciliana. Confidiamo sulla continuità del percorso intrapreso, auspicando una stagione di provvedimenti, scevra di conflittualità, che guardi agli interessi della collettività dei siciliani e non ad interessi di bottega”.

I parlamentari elencano poi le misure proposte dal gruppo e approvate in Commissione “che riteniamo concorrano maggiormente alla “ripartenza” della nostra comunità”.