Ars, ok a norme su Forestali e Asu: opposizione spara a zero sul governo

Procedono i lavori d’aula. Il governo incassa il via libera a due articoli del collegato.

2' DI LETTURA

PALERMO – Procedono i lavori d’aula. Il governo incassa il via libera a due articoli del collegato. Disco verde per l’articolo 11 che destina risorse per i forestali (74 milioni) e l’articolo 14 che prevede per i lavoratori la fuoriuscita dal bacino Asu con cinque anni di mensilità.

L’opposizione spara a zero sul governo

La discussione in aula (dove è stato presente anche il presidente Schifani) è stata molto accesa. L’assessore Falcone ha illustrato i tratti salienti della manovrina bis finalizzata, un testo passato da cinquanta a quaranta articoli dopo lo stralcio delle norme che non sono state setacciate dalle commissioni di merito (fatta eccezione per quella sugli Asu). Il collegato contiene anche un emendamento dell’esecutivo che foraggia con 137 milioni ai comuni (“per rasserenare l’Anci”, dice con una punta polemica l’assessore al bilancio).

Le opposizione si scatenano accusando la maggioranza non solo di avere imbastito “un blitz” nel corso di una seduta di commissione senza le minoranze ma anche di non avere una “visione” complessiva. Uno degli interventi più duri lo fa il dem Antonello Cracolici “Schifani non si fida di nessuno dei suoi assessori, non ha fiducia nei provvedimenti che ognuno di loro intraprende. C’è una sorta di commissariamento permanente. Il Parlamento è morto perché il governo Schifani non ha una visione, vive alla giornata e siamo ad appena otto mesi di legislatura. C’è una crisi politica vera, ci apprestiamo a vivere una lunga agonia che non sappiamo quando finirà”, tuona in aula. Il pentastellato Nuccio Di Paola tenta di spronare l’esecutivo.

“Credo che la luna di miele tra l’Ars e il governo sia finita, perché in questo collegato non è stata assolutamente coinvolta la minoranza. E’ stato portato in commissione Bilancio un ddl fatto di una quarantina di articoli, norme su settori differenti. Ma nessuna riforma, in 8 mesi, è stata portata dal governo in questo Parlamento”, spiega. Dopo un paio di ore di fuoco di fila da parte dei deputati di Pd e M5S l’aula approva la norma sui Forestali.

Asu, i dubbi dell’aula

Più tortuoso il dibattito sull’articolo relativo al futuro dei lavoratori Asu, anche la deputata di maggioranza Giusi Saverino chiede un approfondimento per sviscerare meglio la “delicata” questione.

Alla fine la norma passa dal voto e viene approvata. Soddisfatto Falcone che a margine della seduta commenta così. “Il via libera alla norma che assegna ben 74 milioni per i lavoratori e il settore della Forestazione è un fondamentale obiettivo raggiunto dal Governo Schifani e dall’Ars nell’ambito del dibattito sul collegato. Per la prima volta la Regione fronteggia le esigenze del comparto attingendo interamente e solamente alle proprie risorse di bilancio, nel complesso fra la Finanziaria e la misura odierna ben 250 milioni di euro. Sono queste le risposte, in termini di fondi e di intervento strategici per la Sicilia, che intendiamo assicurare ai cittadini”, dice. L’aula viene poi sospesa per una riunione dei capigruppo.