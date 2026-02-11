Ars, riprende l’esame ddl enti locali: restano da approvare 10 articoli

L'opposizione protesta per l'assenza del governo

PALERMO – Nella giornata di ieri all’Ars è stata approvata la norma che equipara la Sicilia al resto d’Italia rispetto alla soglia del 40% di rappresentanza di genere nelle giunte nei Comuni con oltre 3 mila abitanti, ma restano da votare una decina di articoli, tra queste la norma sul consigliere supplente e quella sul terzo mandato per i sindaci di Comuni fino a 15 mila abitanti.

Le opposizioni, però, protestano per l’assenza del governo in Aula. I banchi riservati agli assessori sono vuoti. La vice presidente Luisa Lantieri ha spiegato che il vice presidente della Regione Luca Sammartino è impegnato in una call con la protezione civile sui danni del maltempo. Qualche minuto dopo, però, si è accomodato in Aula e i toni si sono placati.