Ars, “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca resta gruppo parlamentare

"Il mio più sentito ringraziamento"

PALERMO – “Esprimo il mio più sentito ringraziamento al consiglio di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e ai deputati appartenenti a tutte le forze politiche per la sensibilità e l’attenzione mostrate nell’accogliere la nostra richiesta di mantenimento del gruppo parlamentare Sud chiama Nord all’Ars, in considerazione del rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.

È un segnale importante verso la rappresentatività e la voce dei cittadini siciliani che il nostro gruppo rappresenta con determinazione”. Lo dice il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca.

“Questo atto di attenzione istituzionale – continua De Luca – garantisce la nostra presenza e partecipazione attiva all’interno dell’Assemblea, oltre a rappresentare un atto di considerazione e di tutela per gli oltre 500 mila siciliani che, il 25 settembre 2022, hanno scelto Sud chiama Nord per un cambiamento concreto e rappresentativo.

La nostra forza politica è presente in modo capillare su tutto il territorio siciliano, come testimoniano i numerosi amministratori locali che hanno aderito alla nostra visione. Sud chiama Nord vanta l’appoggio di un’ampia rete di sindaci, assessori e consiglieri comunali in tutte le province, confermando così la fiducia che cittadini e amministratori locali ripongono nel nostro impegno per la Sicilia”.