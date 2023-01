Ars, Sunseri (M5s) denuncia 15mila euro per un trasloco: “Cose mai viste”

Il deputato regionale: "Soldi dati ai dipendenti di un Consorzio di bonifica"

PALERMO – Quindicimila euro ai dipendenti di un Consorzio di bonifica per avere fatto un trasloco dal piano ammezzato al primo piano della sede. A riferire la spesa è stato il deputato regionale del M5s, Luigi Sunseri, nel corso della discussione all’Ars del Defr e della Nota di aggiornamento.

Sunseri: “Non avevo mai visto una cosa del genere”

“Spulciando nel sito nel Consorzio – ha detto Sunseri prendendo la parola in aula – ho scoperto che a fine anno è stato fatto questo rimborso forfettario ai dipendenti per un lavoro straordinario legato al trasloco. E’ una determina del direttore generale del Consorzio, non avevo mai visto una cosa del genere”.