Ars, vertice Schifani-Galvagno: mai più incidenti come quello sulle Province

E il governatore incontra anche Cuffaro

PALERMO – Dopo il ko all’Ars della riforma delle Province il governatore Schifani e il presidente dell’Ars Galvagno si sono riuniti a Palazzo dei Normanni per un vertice in mattinata. L’incontro si è concluso intorno alle 13 e poco dopo il presidente del Parlamento siciliano ha diffuso una nota in cui si sottolinea un rapporto “solido” tra le due istituzioni.

“A proposito del voto di ieri sulle Province, si è convenuto sul fatto che la mancanza dei voti necessari per l’approvazione del disegno di legge fosse imputabile a più forze politiche e non a un solo gruppo parlamentare – si legge nel comunicato -. Sia il presidente Schifani che il presidente Galvagno hanno espresso il proprio rammarico per il fatto che i deputati che hanno votato contro il ddl non abbiamo manifestato il loro intendimento prima del voto d’Aula, fornendo invece ampie rassicurazioni al presidente della Regione, poi smentite dai fatti”.

“I due presidenti – continua la nota – hanno poi anche concordato sul fatto che incidenti di questo tipo non siano più accettabili, a maggior ragione su temi che rappresentano i pilastri del programma di governo. Il presidente Schifani ha comunicato al presidente Galvagno che, nel caso in cui fatti del genere dovessero ripetersi, verranno assunte decisioni politicamente importanti”.

L’incontro Schifani-Cuffaro

In giornata Schifani ha anche incontrato il segretario della Democrazia cristiana Totò Cuffaro. Tra i due un pranzo a Palazzo d’Orleans per una “analisi dell’attuale situazione politica” alla luce del voto di ieri a Sala d’Ercole.