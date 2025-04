Ascensori guasti al Garibaldi, l’Arnas: “Ce ne scusiamo, interverremo”

La segnalazione dei lettori e la replica dell'Azienda

CATANIA – Le segnalazioni sono arrivate in redazione nei giorni scorsi. All’ospedale Garibaldi di Catania viene fatto notare dai alcuni nostri lettori che buona parte degli ascensori sono fuori uso. E, in alcuni casi, anche “carenti dal punto di vista delle pulizia”.

La segnalazione

“L’ascensore porta lettighe diventa estremamente importante – scrive uno dei nostri lettori – poiché consente di trasportare i pazienti in condizioni delicate da un reparto all’altro per operazioni o accertamenti. Dato il ruolo cruciale che svolge in ospedale, questo tipo di ascensore non è accessibile a tutti, ma è riservato esclusivamente al personale addetto al trasporto, che ha a disposizione le chiavi per attivare la pulsantiera.

Poiché vengono utilizzati per trasportare pazienti fragili, soprattutto dopo un intervento chirurgico, è fondamentale che questi ascensori siano puliti e disinfettati accuratamente, allo stesso livello di una sala operatoria, per garantire la massima sicurezza e tutela dei pazienti”.

La precisazione dell’Arnas Garibaldi

“Gli ascensori presenti a Nesima sono, dalla data di attivazione del presidio, oggetto di continua manutenzione – spiegano dall’Arnas Garibaldi –. In caso di guasti e malfunzionamenti si attivano gli interventi in emergenza per un immediato ripristino. Comprendiamo il disagio per i temporanei disservizi e di questo ce ne scusiamo con gli utenti.

Il tema del rinnovamento progressivo degli ascensori, dal momento del suo insediamento, è una priorità della direzione strategica. La programmazione per la sostituzione con nuovi impianti, seppur onerosa, è inserita nel piano di manutenzione dell’intero ospedale. Tutto questo con il pieno supporto del bilancio regionale del 2025″.