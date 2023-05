Palermo, via alla consegna delle maglie dopo la trasferta di Ascoli

La gara del 28 gennaio fu rinviata di un giorno

PALERMO – A partire da giovedì 11 maggio alle ore 15:30, comincerà la consegna delle maglie in regalo per i tifosi che avevano acquistato il biglietto del settore ospiti della partita Ascoli-Palermo inizialmente prevista per il 28 gennaio e rinviata di un giorno a causa di un guasto nel charter che trasportava i giocatori rosanero ad Ascoli.

Ogni beneficiario in possesso del biglietto può recarsi allo store del Palermo allo stadio “Renzo Barbera” presentando il titolo d’ingresso al match accompagnato da un documento d’identità. Sarà possibile ritirare la maglia anche con delega aggiungendo al biglietto la copia del documento d’identità del richiedente.

In alternativa, chi abita fuori Palermo può fare apposita richiesta via mail – con l’indicazione dei dati anagrafici e in allegato il documento d’acquisto del biglietto – all’indirizzo info@palermofc.com (oggetto: “maglia Ascoli”). Chi ha già inoltrato la propria richiesta di spedizione non dovrà effettuare una nuova richiesta, le spedizioni partiranno automaticamente verso gli indirizzi indicati.