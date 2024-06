Catania, via a nuovi asili nido: 240 posti con i fondi del Pnrr

Saranno usati immobili comunali e beni confiscati alla mafia

CATANIA – Duecentoquaranta nuovi posti per asili nido verranno realizzati a Catania grazie a quattro progetti presentati dalla giunta Trantino al ministero per l’Istruzione e il merito, che li ha tutti finanziati con fondi del Pnrr dedicati all’incremento dell’offerta di strutture per la fascia di bambini 0-2 anni.

I nuovi asili

L’amministrazione comunale ha individuato tre immobili da ristrutturare e uno da realizzare ex novo in un’area confiscata a clan mafiosi. Gli immobili e terreni per i quattro nuovi asili Nido, ciascuno di 60 posti, sono tutti appartenenti al patrimonio comunale e da riconvertire.

I quattro immobili si trovano in via Giuseppe Borrello 38, edificio attiguo all’ex scuola Leopardi; una porzione di immobile in via Zurria 67; un altro sito nello Stradale San Giorgio 29 nella sede del sesto municipio; un terreno incolto, bene confiscato alla mafia, sito in via Zia Lisa 196 in cui realizzare, invece, una nuova struttura.

Complessivamente il finanziamento che verrà elargito al Comune ammonta a 5 milioni e 40 mila euro: 1,2 milioni per la riconversione di tre immobili e 1,44 milioni di euro per uno ancora da edificare su terreno comunale.

“Grazie ai tecnici del Comune”

“Seguendo gli indirizzi del sindaco Trantino di aumentare l’offerta di posti per gli asili nido disponibili per le famiglie – ha detto l’assessore ai lavori pubblici e alle politiche comunitarie Sergio Parisi – abbiamo operato in condivisione con gli altri assessori e la commissione consiliare”.

“Abbiamo elaborato progetti – prosegue Parisi – che sono stati ritenuti congrui per essere ammessi al finanziamento ministeriale. Un ringraziamento particolare va fatto alla dirigenza e ai tecnici dei lavori pubblici del Comune di Catania, che in pochissimo tempo hanno eseguito gli indirizzi della giunta e del consiglio comunale per creare ulteriori 240 posti per gli asili nido della città”.

Oltre a questi nuovi quattro asili nido sono in corso i lavori per realizzare altri due nuovi asili nido per altri cento posti, in via Fratelli Rosselli in un’area attigua alla scuola Maiorana e in via Montenero accanto l’istituto comprensivo Coppola, entrambi finanziati coi fondi comunitari per lo sviluppo e la coesione.