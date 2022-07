Asp, attivo l’ambulatorio per il posizionamento di cateteri vascolari

Si trova al Pta di via Turrisi Colonna. Per l'accesso serve la ricetta del medico di famiglia

PALERMO – L’Asp di Palermo ha attivato al Pta Centro in via Turrisi Colonna il primo ambulatorio territoriale per l’impianto di cateteri vascolari ad inserzione periferica – come ‘Picc’ (Peripherally Inserted Central Cathter), ‘Mid-line’ e ‘Picc-Port’.

“Si tratta di cateteri che vengono posizionati nelle vene del braccio con metodo ecografico -si legge in una nota dell’azienda – per consentire la somministrazione della terapia endovenosa a pazienti con “scarso” letto venoso che devono proseguire il percorso terapeutico, nutrizionale e chemioterapico”. Tutte le attività vengono assicurate da personale infermieristico opportunamente formato, in possesso di certificazione che, attraverso un training adeguato, attesta l’acquisizione di competenze specifiche nel posizionamento e gestione degli accessi vascolari.

La nuova struttura – attivata questa mattina alla presenza tra gli altri del direttore generale Daniela Faraoni, del direttore sanitario Franco Cerrito, del direttore del dipartimento cure primarie Salvo Vizzi e del direttore del Pta Centro Francesco Cascio – si trova all’interno dell’ambulatorio infermieristico dedicato alla cronicità. L’ambulatorio, al quale si accede con ricetta del medico di medicina generale, è aperto il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 13. Per la prenotazione si può telefonare al numero 0917033450.

“Il posizionamento di cateteri vascolari ad inserzione periferica – spiega la dottoressa Laura Calcara, responsabile del Picc Team aziendale – veniva prima fatto esclusivamente in ambito ospedaliero nelle strutture dedicate dell’ospedale “Ingrassia” e di Villa delle Ginestre a Palermo, “Cimino” di Termini Imerese e “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana. Adesso gli utenti hanno a disposizione un nuovo ambulatorio territoriale che assicura sia i posizionamenti che la gestione degli accessi vascolari”.