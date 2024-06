Asp assume 150 infermieri, Cisl FP: “Bene ma colmare altre carenze”

La nota del sindacato della Funzione pubblica

CATANIA – Nuove assunzioni da parte dell’Asp di Catania: la Cisl Funzione Pubblica di Catania esprime il proprio plauso alla stipula di 150 contratti a tempo indeterminato per infermieri, che avverà nei prossimi giorni. Per il segretario generale Cisl FP Catania Danilo Sottile, “si tratta di un primo passo per fare fronte al piano triennale delle assunzioni ma è necessario colmare tutte le carenze, anche di altre figure professionali come gli OSS”.

I nuovi assunti

L’assunzione di 150 unità da parte dell’Asp di Catania avverrà con dei contratti a tempo indeterminato per infermieri utilmente collocati nella graduatoria del concorso del bacino orientale. Questo personale servirà a dare respiro a tutte le strutture aziendali, dagli ospedali alla sanità sul territorio alle case circondariali, e per questo Cisl FP Catania plaude alla macchina organizzativa dell’Asp che, in un periodo decisamente contornato da incertezze, dimostra la piena volontà di voler fare fronte agli impegni assunti con il piano triennale delle assunzioni.

Il segretario generale di Cisl FP Catania Danilo Sottile esprime però la perplessità del sindacato sulla effettiva adesione dei candidati al proprio posto di lavoro: “La carenza di Infermieri, sempre più rilevante su scala nazionale, potrebbe orientare gli stessi vincitori di concorso verso altre aziende pubbliche o, cosa più preoccupante, verso altre esperienze del privato che spesso dimostrano una maggiore attrattività”.

Le altre figure professionali

Il segretario generale Sottile e il dirigente sindacale responsabile Asp Cisl FP Catania Nuccio Rizzo sottolineano anche: “L’assunzione dei 150 infermieri è un inizio ma si deve fare fronte a molte altre carenze. Auspichiamo ad esempio che l’Asp dimostri lo stesso impegno nel dare luogo alle assunzioni di Operatori Socio Sanitari, figure che non solo potrebbero sanare tante discrasie organizzative dell’Ente ma, proprio per l’approccio improntato alla cura della persona, potrebbero elevare il sistema di offerta in senso sia qualitativo che quantitativo”.

“La Cisl FP Catania – conclude Sottile – è sempre impegnata nella definizione e nello sviluppo degli strumenti contrattuali che portino benefici ai lavoratori in termini di qualità di vita e di soddisfazione lavorativa. In questo modo i lavoratori possono contribuire a un funzionamento più efficiente della macchina amministrativa, con l’erogazione di servizi di migliore qualità nei confronti dell’utenza”.