Catania, falsi messaggi del Cup Asp: ondata di truffe agli utenti

CATANIA – L’Asp di Catania lancia un nuovo avviso ai cittadini dopo le molte segnalazioni giunte nelle ultime ore riguardo a messaggi truffa inviati tramite Sms e app di messaggistica.
Numeri sconosciuti
I testi, provenienti da numeri sconosciuti, si presentano falsamente come comunicazioni del Centro unico di prenotazione dell’Azienda sanitaria provinciale e invitano a cliccare su link sospetti o a richiamare numeri dedicati per presunte “urgenze”.
L’Asp precisa che si tratta di comunicazioni completamente false, riconducibili a tentativi di truffa. L’azienda invita quindi gli utenti a non aprire alcun collegamento, a non rispondere e a non fornire informazioni personali o sensibili.
L’invito dell’Azienda: “Denunciate”
“L’Azienda sanitaria provinciale etnea – si legge in una nota – ha informato gli organi competenti dell’accaduto”. Chi ritiene di essere stato vittima del raggiro è invitato a sporgere denuncia alla polizia postale o alle autorità competenti.
Per verifiche o informazioni, la raccomandazione è di rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali dell’Asp di Catania.