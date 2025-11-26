 Catania, falsi messaggi del Cup Asp: ondata di truffe agli utenti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, falsi messaggi del Cup Asp: ondata di truffe agli utenti

L'azienda: "Chi ritiene di essere stato vittima del raggiro è invitato a sporgere denuncia"
SANITà
di
1 min di lettura

CATANIA – L’Asp di Catania lancia un nuovo avviso ai cittadini dopo le molte segnalazioni giunte nelle ultime ore riguardo a messaggi truffa inviati tramite Sms e app di messaggistica.

Numeri sconosciuti

I testi, provenienti da numeri sconosciuti, si presentano falsamente come comunicazioni del Centro unico di prenotazione dell’Azienda sanitaria provinciale e invitano a cliccare su link sospetti o a richiamare numeri dedicati per presunte “urgenze”.

L’Asp precisa che si tratta di comunicazioni completamente false, riconducibili a tentativi di truffa. L’azienda invita quindi gli utenti a non aprire alcun collegamento, a non rispondere e a non fornire informazioni personali o sensibili.

L’invito dell’Azienda: “Denunciate”

“L’Azienda sanitaria provinciale etnea – si legge in una nota – ha informato gli organi competenti dell’accaduto”. Chi ritiene di essere stato vittima del raggiro è invitato a sporgere denuncia alla polizia postale o alle autorità competenti.

Per verifiche o informazioni, la raccomandazione è di rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali dell’Asp di Catania.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI