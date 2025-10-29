Asp di Palermo, tappa a Misilmeri del villaggio della salute

Giovedì 30 ottobre dalle 10.30 alle 16.30 in piazza Comitato

PALERMO – Dopo la tappa di ieri a Blufi, che ha fatto registrare 293 prestazioni complessive, prosegue il viaggio dell’Open day itinerante della prevenzione promosso dall’Asp di Palermo in collaborazione con la I circoscrizione del distretto Lions 108 Yb Sicilia. Domani i camper degli screening faranno tappa a Misilmeri, dove, in collaborazione con il Comune, nella centralissima Piazza Comitato 1860 sarà allestito il Villaggio della salute. Dalle 10.30 alle 16.30, i cittadini potranno usufruire gratuitamente e con accesso diretto, presentando tessera sanitaria e documento d’identità, di servizi di prevenzione e promozione della salute.

Saranno attivi gli screening oncologici per la diagnosi precoce del tumore della mammella (50-69 anni), del cervicocarcinoma (25-64 anni) e del colon retto (50-69 anni); gli screening visivo e logopedico rivolti ai bambini dai 3 agli 8 anni; quelli cardiologico (persone tra 50 e 65 anni), audiometrico e metabolico (diabete); oltre alle attività di prevenzione delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Hiv, sifilide ed epatite C) e alle vaccinazioni. Presenti anche gli operatori dello sportello amministrativo per cambio del medico, rilascio della tessera sanitaria e dell’esenzione ticket per reddito, oltre agli spazi informativi sugli ambulatori di prossimità del Programma nazionale equità nella salute.

I medici veterinari dell’Asp saranno impegnati nell’impianto gratuito dei microchip e nelle attività di prevenzione del randagismo, in un’ottica di salute pubblica integrata. “Tappa dopo tappa – sottolinea il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – l’Open day itinerante si conferma uno strumento efficace per avvicinare i cittadini ai servizi di prevenzione e per diffondere una cultura della salute consapevole e accessibile a tutti il ringraziamento va a tutto il personale coinvolto e ai Lions per la collaborazione costante”. Dopo Misilmeri, il tour proseguirà martedì 4 a Lascari e giovedì 6 novembre in Piazza della Memoria a Palermo, quest’ultimo organizzato in collaborazione con l’Ordine degli avvocati del capoluogo siciliano.