Asp Palermo, bando per l’assunzione di 58 persone PDF

Tutto quello che c'è da sapere. Scadenza ad aprile

Scade il prossimo 6 aprile 2023 il concorso dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo pubblicato in Gazzetta lo scorso 7 marzo 2023.

Sono 58 i profili tecnici richiesti e i posti sono così suddivisi: 1 collaboratore tecnico professionale ingegnere clinico; 1 collaboratore professionale sanitario ortottista; 2 collaboratori professionali sanitari tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolare; 5 collaboratori professionali sanitari tecnici di neurofisiopatologia; 13 collaboratori professionali sanitari terapisti occupazionali; 3 collaboratori professionali sanitari assistenti sanitari; 7 collaboratori professionali sanitari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 7 collaboratori professionali sanitari tecnici sanitari di radiologia medica; 7 collaboratori professionali sanitario tecnici sanitari di laboratorio biomedico; 12 operatore tecnici specializzati autisti di ambulanza.

Numerose le riserve previste nel bando. Quello a favore dei soggetti disabili e dei militari volontari delle Forze Armate congedati nel limite del 30 per cento dei posti messi a concorso e ancora il 10 per cento dei posti è riservato per coloro che sono stati titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando. Infine altro 10 per cento è riservato al personale che abbia acquisito un’esperienza professionale nei rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito dei progetti del Pnrr pe almeno 36 mesi.

Il bando