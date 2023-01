Asp Palermo, domani a Brancaccio vaccinazioni e tamponi

Da sabato 14 gennaio, invece, riprenderà da Torretta l’Open Day Itinerante

PALERMO – Riprende dal quartiere Brancaccio di Palermo l’attività itinerante dell’Asp di Palermo. In collaborazione con il Centro Padre Nostro domani, giovedì 5 gennaio, dalle ore 10 alle 16.30 gli utenti avranno la possibilità in via San Ciro 23/A di effettuare la vaccinazione anticovid o di aderire allo screening di massa per il coronavirus. L’esame con tampone rapido verrà assicurato in una postazione dedicata.

L’equipe itinerante dell’Azienda sanitaria del capoluogo, impegnata da tempo nel raggiungere gli utenti sia nei centri della provincia che nei quartieri della città, assicurerà anche la vaccinazione antinfluenzale. Basterà presentarsi muniti del documento di identità per ricevere la somministrazione. Sarà a disposizione degli utenti anche uno sportello amministrativo per soddisfare le eventuali richieste degli utenti.

Da sabato 14 gennaio, invece, riprenderà da Torretta l’Open Day Itinerante, iniziativa sulla prevenzione che ha fatto, finora, registrare oltre 17 mila prestazioni, tra screening cardiovascolare, oncologici e delle malattie infettive sessualmente trasmesse, oltre a vaccinazioni e tamponi.