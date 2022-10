Asp Palermo, più di 100 screening e 80 vaccini nell’open day a Capaci

L'attività di prevenzione continua con altre date durante la settimana

CAPACI (PA) – Capaci ha risposto in massa all’appello alla prevenzione facendo registrare nell’Open Day organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Amministrazione comunale. A bordo dei camper parcheggiati in Piazza Matrice sono state ben 248 prestazioni registrate.

Tantissime le persone che hanno fatto ingresso nell’ambulatorio vaccinale mobile all’interno del quale medici ed infermieri dell’Azienda sanitaria hanno somministrato complessivamente 88 dosi, di cui 67 anticovid (comprese 28 domiciliari) e 21 tradizionali.

Molto positivo anche il bilancio degli screening oncologici con 141 esami eseguiti, di cui 54 mammografie 51 tra Pap Test ed Hpv Test e 33 Sof Test distribuiti (per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto. Sono state, infine, 19 le pratiche esitate dallo portello amministrativo che è andato incontro alle esigenze rappresentate dai cittadini.

L’attività di prevenzione dell’Asp prosegue incessante anche nei prossimi giorni: domani (domenica 9 ottobre) porte aperte dalle 8.30 alle 13.30 nei centri di screening mammografico di Villa delle Ginestre (Via Castellana 145 a Palermo) ed al Poliambulatorio di Bagheria (via Bernardo Mattarella 82), mercoledì 12 i camper saranno nella Casa circondariale Pagliarelli di Palermo e sabato prossimo, 15 ottobre in Piazza Municipio a Blufi.