Asp Palermo, screening gratuito e vaccini a Collesano

COLLESANO (PA) – I camper dell’Asp Palermo impegnati nell’Open Day itinerante saranno oggi a Collesano.

Dalle 9.30 alle 16.30 nel chiostro di Santa Maria di Gesù gli utenti avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening o ricevere la somministrazione dei vaccini, come si legge in una nota dell’azienda.

Gli operatori dell’Asp garantiranno, gratuitamente e con accesso diretto: mammografia (per donne di età compresa tra 50 e 69 anni) e il Pap Test o Hpv Test (25-64 anni per lo screening del cervicocarcinoma). Sarà anche distribuito il Sof Test (uomini e donne 50-69 anni) per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Oltre ad uno sportello amministrativo, sarà allestito un “Punto vaccinale occasionale” per la somministrazione anticovid (anche domiciliare) di prima, seconda o dosi booster e per le vaccinazioni “tradizionali” (obbligatorie o raccomandate), e cioè: e cioè antiHpv; antimeningocco B; antimeningocco Acwy; antidifterite, tetano, pertosse a; polio; antimorbillo, parotite, rosolia e varicella.

A Bompietro, mercoledì, sono state poco meno di un centinaio le prestazioni assicurate agli utenti del comprensorio delle Madonie, dove, l’Asp tornerà domenica prossima con un Open Day organizzato in piazza San Francesco di Paola, a Castellana Sicula.