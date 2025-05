Asp Trapani, 80 posti disponibili per Guardie mediche turistiche e ordinarie

Le date delle convocazioni

TRAPANI – L’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) si prepara ad assegnare incarichi a ottanta medici per coprire i servizi di Guardia Medica ordinaria e turistica nella provincia.

Le convocazioni per Guardie mediche a Trapani

Per quanto riguarda le Guardie Mediche ordinarie, il cui servizio sarà attivo a partire dal primo giugno, le convocazioni si terranno martedì 20 maggio, seguendo un calendario specifico. Potranno partecipare sia i medici già inseriti nella graduatoria aziendale del 2025 che i medici non presenti in graduatoria. In quest’ultimo caso, l’assegnazione dei posti seguirà l’ordine di arrivo della manifestazione di disponibilità.

Le convocazioni per l’assegnazione degli incarichi relativi alle Guardie Mediche turistiche sono invece fissate per lunedì 19 maggio. Questo servizio, garantito dall’Asp dal 15 giugno al 15 settembre, è specificamente pensato per fornire assistenza sanitaria ai turisti e ai visitatori che si trovano nella provincia trapanese durante il periodo estivo.

