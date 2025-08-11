 Assegno di inclusione, come ottenere il contributo straordinario
Assegno di inclusione, le regole per ottenere il contributo straordinario

Contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione. Ne ha dato notizia l’Inps. La misura è destinata ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico, dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi.

Assegno di inclusione e contributo straordinario

“L’obiettivo è quello di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”, dice in una nota l’istituto previdenziale. Ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell’Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro.

Le date dei pagamenti

Il contributo straordinario aggiuntivo è erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di inclusione, e comunque entro il mese di dicembre. Per le domande di rinnovo presentate nel luglio 2025, in caso di esito positivo dell’istruttoria, i primi pagamenti verranno disposti dal 14 agosto 2025. Per le domande di rinnovo presentate successivamente, il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità del beneficio dell’Adi e, comunque, non oltre il mese di
dicembre 2025.

