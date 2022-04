Assegno unico, avviati i pagamenti: ecco quando arriveranno

L’Inps ha annunciato il primo aprile di aver cominciato a preparare i mandati

L’Inps ha annunciato il primo aprile di aver cominciato a preparare i pagamenti dell’Assegno unico. A rendere noto il calendario è il patronato Inpas, a cui risulta che i mandati saranno effettuati a partire dal 15 aprile per le domande pervenute nei mesi di gennaio e febbraio. Il prossimo mese arriveranno invece i pagamenti per chi ha presentato domanda successivamente al primo di marzo. L’erogazione riguarda, oltre alle famiglie che avevano già presentato la richiesta negli scorsi mesi, anche “le ulteriori 1.097.079 domande pervenute a marzo, per un totale 1.789.250 figli”.