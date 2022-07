Assemblea Regionala Confapi, secondo mandato per Deborah Mirabelli

La conferma arriva all'unanimità. Al suo fianco eletti vicepresidenti Salvatore Ferranti e Riccardo Damiano

Si è svolta il 30 giugno u.s. l’assemblea regionale della Confederazione delle piccole e medie imprese siciliane a Palermo. All’ordine del giorno il rinnovo delle cariche direttive pe ril prossimo mandato 2022-2026.

All’unanimità la Confederazione ha confermato il nuovo mandato di 4 anni alla Presidentessa Avv. Dhebora Mirabelli. Al suo fianco eletti due vicepresidenti uno per la rappresentanza imprenditoriale della Sicilia occidentale e uno per quella della Sicilia orientale: il palermitano Salvatore Ferranti della filiera sanità e il messinese Riccardo Damiano della filiera unionalimentari.

Tra I membri del Consiglio Direttivo si conferiscono all’unanimità le deleghe all’imprenditrice messinese Giulia Giuffrè (Irritec) sulle pari opportunità, Miriam Pace di Caltagirone (Plastica Alfa) sull’imprenditorialità accademica, al palermitano Agostino Buono (Pter) sull’innovazione, Francesco Canalella di Mussomeli in provincia di Caltanisetta si conferisce la delega all’energia.

Tra I nuovi eletti del Consiglio Direttivo regionale due imprenditori rappresentanti dell’area metropolitana di Palermo Domenico Alba (cosmesisi e agricoltura) e Antonino Messina (editorial e turismo).

Eletti anche I referenti dei gruppi regionali Confapi Donne e Confapi Giovani anche in questo caso la guida è al femminile: Tiziana Serretta nota imprenditrice di origine palermitana operante nel settore artistico e culturale e la modicana Miriam Arestia di Agromonte che è stata eletta il giorno del compimento del suoi 32 anni quale Presidentessa del Gruppo Confapi Giovani Sicilia.

Cambio di leadership per la guida del Comitato di Coordinamento sull’internazionalizzazione e la fiscalità estera a capo della fitta rete di ambasciatori per l’internazionalizzazione di Confapi Sicilia, eletto il Dott. Andrea Purpura palermitano che resta affiancato dai due esperti esterni con comprovate competenze tecniche: Maurizio Sauli e Valentina Parisi.

“Un grazie sincero a tutti gli associati Confapi Sicilia che continuano a crescere e a sviluppare una rappresentanza datoriale selezionata e di altissimo spessore. Essere per loro una riconferma mi riempie di orgoglio perché vuol dire che si è lavorato tanto e bene nel Corso del primo mandato. Le mie congratulazioni ai neo eletti e ai confermati. Da oggi siamo una squadra 35 imprenditori alla governance della Confederazione regionale più estesa d’Italia. Un gruppo di lavoro ancora più numerosa in Direttivo, in Giunta e nelle filiere territoriali costituende e costituite”, dichiara la Presidentessa regionale Dhebora Mirabelli.