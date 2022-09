Assessore e volontari ripuliscono il canile municipale

“Un segnale che vogliamo dare alla città, per restituire spazi e servizi“

2' DI LETTURA

PALERMO – Armati di scope palette e tosaerba, un gruppo di volontari capitanati dall’assessore Rosalia Pennino, si sono dati appuntamento questo pomeriggio presso il Presidio Sanitario del canile municipale di via Tiro a Segno per ripulire l’area sgambamento infestato da erbacce.

L’assessore Pennino con delega al “Benessere Animale”, insieme al dirigente competente del servizio, ai consulenti a titolo gratuito, al Presidente ed i Consiglieri della IV Commissione Consiliare, hanno effettuato un intervento di pulizia straordinaria nell’area di sgambamento del canile comunale, ad oggi inaccessibile ai cani ospiti della struttura, per assenza di manutenzione dell’area a verde, che ha causato danni all’impianto fognario, intasato da vegetazione e rifiuti abbandonati.

“Si tratta di un’iniziativa che abbiamo voluto effettuare, con le nostre mani, a costo zero per l’amministrazione, per rendere di nuovo fruibile uno spazio vitale per i nostri amici a quattro zampe, che ospitiamo. Avere a disposizione quest’area, infatti, permette all’animale di non restare tutto il giorno dentro i box – afferma l’assessore Pennino che aggiunge – in particolare, quello che rende inaccessibile l’area sono le erbacce, il fogliame e le siepi in stato di abbandono. È proprio dalla rimozione di questi scarti che è partito il nostro intervento di bonifica. Ringrazio i dirigenti, i consiglieri ed i consulenti che hanno voluto aderire a questa iniziativa che evita, inoltre, extra-costi per le casse del Comune e quindi per il cittadino-contribuente. Un segnale preciso, che vogliamo dare alla città, per restituire spazi e servizi. Amare Palermo, significa sbracciarsi e sentirla casa propria al di là del ruolo, della condizione e della dimensione lavorativa che ognuno di noi ricopre, per dare modelli positivi anche ai bambini di oggi, chiamati ad essere i futuri cittadini di domani”, conclude l’assessore.

In foto da sinistra: il presidente IV commissione consiliare Salvo Imperiale, il consulente a titolo gratuito per il canile municipale Dott. Giovanni Giacobbe, la consulente a titolo gratuito per i rapporti con le associazioni animaliste Ilenia Rimi, l’assessore Rosalia Pennino, la consigliera comunale Giovanna Rappa.