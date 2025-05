Mancano gli assessori e salta l’Aula, l’opposizione: “Il governo blocca l’Ars”

Assenza: "Attacchi ingiusti ad Aricò e Amata"

PALERMO – Mancano gli assessori e l’Aula va a vuoto. Accade all’Assemblea regionale siciliana. All’Ordine del giorno c’erano le interrogazioni e le interpellanze della rubrica ‘Turismo sport e spettacolo’ ma in avvio di seduta la vice presidente Luisa Lantieri ha letto la comunicazione giunta dall’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, che cura i rapporti tra governo e Parlamento: una mail con la quale ha segnalato la “non disponibilità” da parte degli assessori “per la seduta odierna e per quella di domani”.

Assessori assenti, “ma c’è un motivo”

A spiegare i motivi delle assenze di Aricò e dell’assessora al Turismo Elvira Amata ci ha pensato il capogruppo di FdI, e compagno di partito, Giorgio Assenza: “Aricò è stato delegato dal presidente Schifani a rappresentarlo al Festival delle Regioni di Venezia, l’assessora al Turismo è a casa febbricitante”.

Opposizioni all’attacco: “Ars impantanata”

Parole che non sono bastate a calmare le opposizioni: “Tutto questo è devastante per l’operatività del Parlamento – ha osservato il deputato Ismaele La Vardera -. Un Parlamento immobile, schiavo di un governo assente. Ci trattano a pesci in faccia non venendo ad affrontare i problemi della regione”.

Per il Pd intervenuti Giovanni Burtone, Mario Giambona, Fabio Venezia e Dario Safina. Il primo chiesto una presa di posizione da parte della presidenza dell’Ars. “In Giunta ci sono diversi assessori e numerose sono le interpellanze e le interrogazioni che avrebbero potuto essere esaminate sostituendo i rappresentanti del governo impossibilitati a partecipare alla seduta”.

Duro Giambona: “Tutto questo è inaudito. Siamo qui e ci viene comunicato che non verrà svolta attività d’aula né oggi né domani. Un trend che va avanti stancamente da mesi, con il Parlamento di fatto bloccato da tre settimane – ha aggiunto – durante le quali ci si è occupati soltanto di attività ispettiva e non di proposte normative”. Per Giambona esiste “una enorme questione politica all’interno della maggioranza, andata sotto nelle ultime votazioni”.

Venezia ha ricordato: “Da diverse settimane l’Aula è impantanata in un immobilismo senza precedenti che abbiamo il dovere di denunciare”. Per Safina, invece, quello di Assenza è stato “un tentativo maldestro davanti ad una situazione palese a tutti”. “Disapprovazione verso un governo regionale ‘fantasma’ e verso l’andamento dei lavori d’Aula” son stati espressi dalla deputata M5s Roberta Schillaci.

Ferma la difesa di Assenza: “Aricò e Amata sono tra i più presenti in Aula e non si sono mai sottratti al loro dovere di rispondere a interpellanze e interrogazioni, ma oggi vengono additati maldestramente come assenteisti. Non credo sia corretto attaccarli”.

Manovrina, più tempo per gli emendamenti

Nel frattempo slittano i tempi per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti alla manovrina. Le proposte di modifica da parte dei deputati potranno essere presentate entro le 12 del 29 maggio. Sala d’Ercole entrerà nel merito del ddl Variazioni di bilancio, che è stato al centro di un vertice di maggioranza con il governo, a partire da martedì 3 giugno.