Assolti dall’accusa di stupro, i giudici: “Ragazza consenziente anche se ubriaca”

La sentenza di secondo grado

BOLOGNA – Non fu stupro, lei era consenziente anche se aveva bevuto. Dopo il collegio penale di Ravenna in primo grado, la corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di assoluzione piena, “perché il fatto non costituisce reato”, di due giovani imputati per violenza sessuale di gruppo per induzione con abuso delle condizioni della vittima, una giovane all’epoca 18enne che aveva bevuto vino e superalcolici.

Si tratta di 34enne e di un 35enne all’epoca ex calciatore anche del Ravenna, che aveva immortalato la scena. Lo riportano Resto del Carlino e Corriere di Romagna.