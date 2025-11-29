Assostampa Sicilia: “Solidarietà ai colleghi de La Stampa”

Il sindacato: "Un attacco gravissimo"

PALERMO – L’Associazione siciliana della Stampa (Fnsi) è vicina “alle colleghe e ai colleghi del quotidiano La Stampa, che ieri subito un grave assalto da parte di manifestanti che si sono introdotti nei locali della redazione di Torino provocando devastazioni e danni”.

“Si tratta – afferma Assostampa Sicilia in una nota – di un attacco gravissimo e ancora più vile perché accaduto nel giorno dello sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro ea difesa della qualità dell’informazione democratica, libera e plurale”.

Da parte di Assostampa Sicilia sostegno solidale e incondizionato alle colleghe e ai colleghi de “La Stampa”, del Cdr e dell’Associazione della Stampa Subalpina.