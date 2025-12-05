Sono dirigenti medici e personale per unità operative e presidi

CATANIA – Prosegue il piano di potenziamento della dotazione organica dell’Asp di Catania. Arriva l’immissione in servizio di 30 nuove risorse professionali. Fra dirigenti medici e personale del comparto, destinati a diverse Unità operative e Presidi aziendali.

Tra le sedi maggiormente interessate dai nuovi ingressi c’è l’ospedale di Caltagirone, dove sono stati assegnati 12 nuovi dirigenti medici. Fra di essi 2 cardiologi, 7 neurologi, 1 infettivologo, 2 medici internisti.

Il consolidamento delle dotazioni organiche

«Queste nuove assunzioni – ha detto il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio – confermano che il processo di reclutamento e di consolidamento delle dotazioni organiche procede in maniera continuativa e strutturata”.

“I dati – prosegue – evidenziano inoltre elementi di interesse gestionale. Registriamo, ad esempio, una crescente attrattività dell’ospedale di Caltagirone, scelto da un numero significativo di professionisti. È un indicatore concreto dell’efficacia delle strategie adottate per rendere più competitive le nostre strutture”.

Le ulteriori nuove assunzioni

“Le nuove assunzioni e quelle in programma entro l’anno – ha sottolineato Laganga Senzio – ci consentono di intervenire in diverse aree, con rinforzi destinati in particolare agli ospedali di Bronte, Militello e Caltagirone. Sul versante territoriale, il potenziamento riguarda anche le Unità operative di Igiene pubblica”.

Ulteriori nuove assunzioni riguardano 18 psichiatri, 2 cardiologi e 1 dirigente delle professioni sanitarie dell’area della Riabilitazione, mentre sono di prossima immissione in servizio, a tempo determinato, 10 medici internisti, 2 chirurghi, 2 infermieri e 7 tecnici di laboratorio.

Nel corso del 2025 sono state inserite, fino ad ora, complessivamente 578 nuove risorse (435 per il comparto e 143 per la dirigenza), ripartite tra le diverse aree e discipline professionali. Particolare rilevanza assumono le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette (16 persone) e le 139 stabilizzazioni.